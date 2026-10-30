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Zahrajte si Indiana Jonese a chrám zkázy. Fanouškovská verze je zdarma

Ondřej Zach
Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial | foto: BBGames

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial
Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial
Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial
Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial
10 fotografií
Dobrodružství neohroženého archeologa Indiana Jonese formovalo celé generace fanoušků. A právě z lásky k původním filmům a hrám vznikla fanouškovská verze hry, která adaptuje snímek Indiana Jones a chrám zkázy.

Ačkoliv před třemi lety vyšel film Indiana Jones a nástroj osudu, v němž se Harrison Ford rozloučil se svoji hlavní rolí a předloni nás nadchla hra Indiana Jones and the Great Circle, která skládala poctu původní trilogii, nelze říci, že by se značce dařilo. Byla zkrátka u ledu až příliš dlouho a nové filmy se s těmi nejlepšími měřit nemohou.

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial

Indy však žije v srdcích všech retro fanoušků, což dokládá celá řada (často nedokončených) fanouškovských projektů. Jedním z nich je i aktuální novinka Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial, která zpracovává stejnojmenný film, v Česku známý pod jménem Indiana Jones a chrám zkázy.

Je to klasická point & click adventura s uživatelským rozhraním odkazujícím na éru LucasArts. Hra se tedy neovládá univerzálním kurzorem, ale je třeba klikat na odpovídající příkazy v liště.

Příběh se odehrává v roce 1935, kdy se Indy zaplete v šanghajském klubu s čínským gangsterským bossem. O něco později už se ocitá uprostřed Indie. Je možná škoda, že hra jen kopíruje známý příběh a nepřichází s něčím vlastním.

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial

Grafika hry je nesourodá, často kombinuje původní pixel artový vzhled s vyhlazenými linkami. Někteří také kritizují dokreslování pomocí AI či chabé animace a další nešvary. S původními adventurami se měřit nemůže, na druhou stranu, stáhnout a hrát ji můžete zcela zdarma.

A nebo si můžete znovu střihnout nepřekonanou adventuru Indiana Jones and the Fate of Atlantis z roku 1992, kterou právě nyní seženete v akci na GoG za 64 korun. Volba je tedy na vás.

Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial
Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial
Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial
Indiana Jones and the temple of doom - Unofficial
10 fotografií
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