Herní Indiana Jones si cestu neprostřílí, spolehne se na důvtip a bič

Studio MachineGames se ctí oživilo slavnou sérii Wolfenstein, v níž B. J. Blazkowicz likviduje jednoho nácka za druhým. Také nejnovější projekt studia je poměrně retro – Indiana Jones and the Great Circle je totiž zasazen do období původní filmové trilogie z osmdesátých let s Harrisonem Fordem.

Herní zpracování přitom zůstane věrné původnímu stylu. To znamená, že hráči budou muset primárně používat svůj důvtip, pěsti a bič. Palné zbraně se objeví také, nicméně nebude vždy výhodné je používat – dělají totiž hluk a snadno zalarmují ostatní nepřátele.

„Indy nemá superschopnosti. Velmi často je na něm patrné, že pro něj není snadné zapojit se do boje. Nakonec je to učitel a poněkud neohrabaný archeolog. Prostě má tuto vášeň, která ho neustále staví do podivných situací s nepřáteli a nástrahami,“ prozradil kreativní ředitel Axel Torvenius serveru Gamesradar.

„Snažili jsme se zachytit ten pocit, že pokud se musíte zapojit do boje, je velmi nebezpečné, když na vás někdo střílí. Stejně tak je velmi nebezpečné střílet na nepřátele, protože ti budou mít poplašný systém a posily, které přijdou na pomoc.“

Indiana Jones and the Great Circle

„Máme hru, kde je spousta zbraní, ale vy se rozhodnete je nepoužít, protože je to příliš hlasité a nebezpečné. Můžete vzít pistoli a použít ji jako zbraň pro boj zblízka. To je pro Indiana Jonese velmi vhodné použití zbraně,“ dodal šéf projektu Jerk Gustafsson.

Indiana Jones and the Great Circle akcentuje souboje na blízko, ale také řešení hádanek a pečlivý průzkum jednotlivých lokací. Hráči se kromě Marshallovy univerzity podívají do Vatikánu, k egyptským pyramidám či do zatopených chrámů v Sukhotaji. Důležitou součástí výbavy je fotoaparát určený k pečlivé dokumentaci historických artefaktů a památek. Podrobnosti si přečtěte v našem preview na Bonuswebu.

Indiana Jones and the Great Circle vychází 9. prosince na PC a Xbox Series X/S, ve stejný den bude dostupný i v předplatném Game Pass ve verzích PC a Ultimate. S mírným zpožděním si zahrají i majitelé PlayStationu 5, na nějž hra vyjde během jara 2025.