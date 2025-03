Nejlepší loňská hra vyjde v dubnu na PlayStation 5

Zatímco na filmovém plátně se Harrison Ford rozloučil se svojí slavnou rolí snímkem Indiana Jones a nástroj osudu (2023) trochu s rozpaky, loňské herní zpracování byla trefa přímo na komoru. Indiana Jones and the Great Circle je zasazen do období původní filmové trilogie z osmdesátých let a zůstává věrný svému osobitému stylu.

Vzhledem k tomu, že studio MachineGames, které již dříve se ctí oživilo značku Wolfenstein, spadá pod Bethesdu, a ta zase pod Microsoft, vyšla hra nejprve v prosinci na PC a konzole Xbox Series X/S.

Původně se očekávalo, že Microsoft nakupoval studia pro svůj Xbox proto, aby si podobně jako Sony či Nintendo vybudoval základnu exkluzivit pro prodej svých konzolí. Jenže v mezičase změnil strategii, kterou lze zjednodušeně představit tak, že všechna zařízení, kam se dostane se svými hrami, a to včetně streamování z cloudu, jsou Xbox.

To samozřejmě s povděkem kvitují majitelé PlayStationu 5 a zcela jistě i vedení Sony Interactive Entertainment, které má na svém kontě kvůli špatným manažerským rozhodnutím zrušení už osm z dvanácti plánovaných her za poslední tři roky. Proslýchá se, že za tím jsou rozhodnutí dnes již bývalého coCEO Hermena Hulsta.

Ale zpět k Indiana Jones and the Great Circle, který na PlayStation 5 vyjde 17. dubna. Datum vydání celkem příhodně odhalili herci Troy Baker a Nolan North. Pokud vám tato jména nic neříkají, vězte, že Baker se mimo jiné zhostil role Indyho, zatímco Northa známe jako Nathana Drakea ze slavné playstationové série Uncharted, která bývá k Indiana Jonesovi přirovnávána. Je to vtipné, koukněte:

Zahájeny už byly také předobjednávky. K mání jsou standardní verze, prémiová (přednostní přístup, příběhové rozšíření v ceně a kosmetické předměty) a sběratelská. Poslední zmíněná vyjde na 5 084 korun a láká například na glóbus se skrytým úložným prostorem.

Indiana Jones and the Great Circle - sběratelská edice

„Indy je přímočará zábava, která bez slabého místa servíruje jednu nápaditou situaci za druhou. Ve svém principu je až staromilská, což ovšem vůbec není na škodu. Své licence využívá na maximum, obejde se ale klidně i bez ní. Vlastně se dá říct, že pokud jste Indianu Jonese dosud ignorovali, The Great Circle je tím nejlepším způsobem, jak se s ním seznámit,“ napsali jsme v recenzi Indiana Jones and the Great Circle na Bonuswebu.