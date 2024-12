Rozjedete nového Indiana Jonese na PC? Nároky nejsou nízké

Nový Indy vychází 9. prosince na PC a Xbox Series X/S, přičemž hned v den vydání bude dostupný také v předplatném Game Pass. Kdo si pořídí některou z dražších edic, může hrát o tři dny dřív.

Konzoloví hráči toho moc řešit nemusí, hra vyžaduje zhruba 87 GB volného místa, přičemž na Xbox Series X se ještě automaticky nainstaluje sada s vyšším rozlišeném textur (+ 45 GB).

Na PC bude potřeba 120 GB volného místa. Kdo si bude chtít zahrát na low v 1080p / 60 fps, měl by mít aspoň Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz nebo AMD Ryzen 5 3600 v případě procesoru a RTX 2060 8 GB nebo RX 6600 8 GB v případě grafiky. Doporučená sestava pro hraní na high v 1440p pak vyžaduje RTX 3080Ti 12 GB nebo RX 7700XT 12 GB.

Indiana Jones and the Great Circle - HW nároky

Úplně jiná liga je pak hraní s plným ray tracingem, jehož požadavky začínají na RTX 4070 12 GB. Doporučená sestava pak žádá RTX 4080 16 GB, zatímco na Ultra si zahrají majitelé RTX 4090 24 GB.

Ačkoli se Harrison Ford už rozloučil se svojí slavnou rolí, v níž ztvárnil neohroženého archeologa Indiana Jonese, herní zpracování nás vrátí do té nejlepší éry – příběhově je totiž ukotveno v období původní filmové trilogie z osmdesátých let. Víc čtěte v našem přehledovém článku Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v prosinci.

Podívat se můžete také na nový trailer: