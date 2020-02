Prestižní esportový turnaj v Katowicích bude bez diváků. Kvůli koronaviru

Ještě ve čtvrtek přitom pořadatelé ujišťovali, že se akce konat bude, jen za zvýšených bezpečnostních opatření. Během noci však přišla zpráva, že slezský vojvoda Jarosław Wieczorek nařídil, že se tak musí stát bez účasti veřejnosti.



Samotný turnaj tedy proběhne podle plánu, ovšem před prázdnými tribunami. Do haly Spodek vpustí pouze pořadatele, novináře a samozřejmě sportovce. Netřeba zdůrazňovat, že takové rozhodnutí bude mít obrovský negativní dopad na atmosféru celé soutěže.

Pořadatelé budou samozřejmě vracet vstupné, ovšem už ne náklady na ubytování a dopravu, což asi fanoušky příliš nepotěší. Po pravdě řečeno, také jsem čekal, že vám přímo z místa nabídnu zajímavější zpravodajství než toto.

Reminder to all planned #IEM Katowice attendees: please do not show up at the event today. We are not allowed to let any audience in.



Read through our FAQ for all the details: https://t.co/1rcboTDgcX