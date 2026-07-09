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Těžký přešlap Microsoftu: propustil skoro celé studio id Software

Ondřej Zach
  11:30
Herní studio id Software v devadesátých letech definovalo žánr stříleček viděných z vlastních pohledu, před deseti lety s úspěchem oživilo značku Doom. Restart Xboxu, tedy herní divize Microsoftu, však neustálo.

Nová šéfka herní divize Asha Sharma připustila, že značka Xbox není v dobré kondici a velké investice se nevrací. Snahu celou divizi konsolidovat a zaměřit se na velké značky označuje za reset.

Že se Xbox zbaví studií, která kutí hry mimo herní mainstream a příliš se neprodávají, je v této situaci ještě pochopitelné. Říká se, že když se kácí les, létají třísky. V tomto případě však nastoupil spíš buldozer.

Doom (1993)
DOOM (2016)
DOOM
DOOM
160 fotografií

Zkušené studio id Software, které právě vydalo expanzi Revelations pro loňský Doom: The Dark Ages, totiž přišlo o zhruba 75 procent personálu. V řeči čísel bylo propuštěno 136 ze zhruba 185 lidí. V podstatě zrušeno bylo oddělení pro zajištění kvality (QA) a tým přišel o většinu programátorů, včetně těch, kteří se starali o proprietární engine id Tech.

Paradoxní přitom je, že Xbox se chce výhledově soustředit hlavně na to nejlepší ze svého portfolia. Podle insidera Jasona Schreiera dostal Zenimax (Bethesda) úkol zaměřit se na své velké značky, mimo jiné i Doom a Quake, které spadají právě pod id Software.

Doom Eternal

DOOM

Studio id Software přitom patřilo mezi spolehlivé. Zatímco již prodaní Undead Labs nebyli schopní ani za osm let dokončit survival State of Decay 3, id Software dokázali vydávat nové hry každé zhruba čtyři roky a k tomu i hutná DLC. Restartovaný Doom z roku 2016 byl prodejní hit, stejně jako pokračování Doom Eternal (2020). Loňský Doom: The Dark Ages prodejní očekávání nenaplnil, ale o propadák nešlo. Většina hráčů si ho totiž zahrála skrze předplatné Game Pass.

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