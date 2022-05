Konkurence pro Zaklínače? Poláci chystají další temné fantasy RPG

Prvotina polského studia The Dust se, aspoň co se produkčních hodnot týče, samozřejmě nemůže rovnat s megalomanskými hrami krajanů z CD Projektu, jen kvůli tomu bychom však nad ní neměli krčit nos. Každý někde začínal, a pokud si ještě pamatujete na dobu čekání na prvního herního Zaklínače, najdete spoustu paralel.

Ve hře budeme prý moci podrobit vyslýchané právu útrpnému.

I, the Inquisitor je založený na sedmidílné Inkvizitorské sérii polského spisovatele Jacka Piekary. Ta zkoumá, jak by vypadal svět, pokud by se Ježíši Kristovi podařilo přežít vlastní ukřižování. Hlavním hrdinou je Mordimer Madderdin, inkvizitor ve službách církve, který je vyslán do německého Königsteinu zbavit hrůzou ovládané městečko hříchů. Příběh má být velmi temný a také nelineární, což bude znamenat spoustu morálně obtížných rozhodnutí. Dokonce se při výslechu svědků budete moci opřít i o právo útrpné, což je něco, co ve hrách jen tak nevidíme.

Dojde samozřejmě i na souboje, a to jak proti lidem, tak pekelným monstrům – co by to ostatně jinak bylo za fantasy. Jediné, co trochu krotí naše očekávání, je ošklivá grafika, která nevypadá dobře ani v oficiálních propagačních obrázcích. Datum vydání neznáme, ale hra by měla kromě PC vyjít i na „starých“ konzolích.

Tak uvidíme. Oproti Zaklínačovi má I, the Inquisitor nevýhodu i v tom, že jeho předloha tu není příliš známá a česky oficiálně z jejího světa vyšla jen sbírka povídek Služebník Boží.