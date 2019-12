Chystá se simulátor Ježíše Krista, budeme léčit chudé i viset na kříži

„Už jste někdy přemýšleli nad tím, jaké by to bylo být On – jeden z nejprivilegovanějších a nejmocnějších lidí v historii?“ ptají se v popisu na Steamu autoři chystané hry I Am Jesus Christ. A pokud je vaše odpověď ano, budete si to moci zanedlouho vyzkoušet, datum vydání je prý již za rohem.



Na to, jak neobvyklé téma si neznámé studio SimulaM vybralo, vypadá chystaná hratelnost až nemístně ordinérně. Autoři slibují otevřený svět, třicet unikátních schopností, jako třeba chození po vodě, křísení mrtvých, vymítání démonů nebo nasycení hladovějících. Hra vzniká na motivy Nového zákona, na kolik ale potěší skutečné věřící, je otázkou.

Po pravdě řečeno nejsem si moc jistý, jestli jde o parodii, anebo to tvůrci myslí opravdu vážně, v bizarním traileru však není po humoru ani nejmenší náznak. Nekoukejte se však na něj, pokud máte I Am Jesus Christ v úmyslu hrát. V jeho závěru je totiž obrovský spoiler, který neprozřetelně prozradí, jak to celé dopadne.