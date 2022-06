Další mistři příběhů utíkají k multiplayeru, autoři Aliena chystají Hyenas

Při pohledu na čísla, které vydělává například Fortnite, Apex Legeds nebo třeba Rainbow Six Siege se nelze divit, že by každé vydavatelství chtělo mít ve svém portfoliu nějakou „live service“ multiplayerovou střílečku. Japonská Sega samozřejmě není výjimkou, problém ovšem je, že mezi svými vývojářskými studii nemá v této oblasti žádné experty a tak se na tomto poli pokusí zazářit Creative Assembly, dosud experti především na sofistikované strategie série Total War.

Že umí i jiné žánry dokázali v roce 2014 fantastickým hororem Alien: Isolation, to ovšem byla stále jen singleplayerová hra. Bude se jim dařit i v multiplayeru?

Po prvním traileru z nově oznámené multiplayerové střílečky Hyenas ukazuje, že jistá šance tu je. Hra se bude odehrávat na vesmírných stanicích a podstatnou část její náplně budou tvořit hrátky s gravitací. Zajímavě vypadá příběh, který vypráví o skupinkách zlodějů vykrádajících vesmírné lodě miliardářů, které už unavilo sdílet svůj životní prostor s chudými obyvateli planety Země. Půjde o týmovou hru, ve které budete bojovat proti počítačem ovládané ochrance, ale i ostatním týmům jiných hráčů. Což o to, filmová ukázka byla hezká, ale nepřipomíná vám to tak trochu finanční průšvih jménem LawBreakers (viz náš článek)?

Střílečka Hyenas by měla vyjít během příštího roku, podle prvních informací by neměla být free 2 play.