Humble Bundle mění podmínky, na charitu půjde méně peněz

Díky digitálnímu obchodu Humble Bundle mají mnozí hráči své steamové knihovny doslova přecpány tituly, které nikdy nespustí, natož aby je dohráli do konce. Už po deset let se v něm objevují tematické balíčky her, které lze pořídit v lákavém platebním modelu „zaplať, co můžeš“. Kromě samotné výše platby si každý kupující mohl dosud vybrat, jak bude s jeho penězi následně naloženo.

Systém ručního přerozdělování příspěvků v obchodě Humble Bundle končí.

Pomocí jednoduchého „tahadla“ rozhodoval, jakou část přispěje samotným autorům, kolik peněz půjde na charitu a kolik si bude moci ponechat samotný Humble Bundle. Za více než dekádu existence obchodu na dobročinné účely (nejčastěji to byly neziskové organizace starající se o děti nebo životní prostředí) putovaly více než čtyři miliardy korun. Bohužel, nová změna v pravidlech naznačuje, že tyto příspěvky v nejbližší době výrazným způsobem poklesnou.

Nově uživatelé nebudou moci „ručně“ rozdělit kam prostředky půjdou, ale poměr bude předem daný. Na charitu poputuje 15 procent, a to jen v případě, že zaškrtnete políčko extra podpora, jinak procent bude pouhých pět. Samozřejmě i tak je aktivita tohoto obchodu stále záslužná, už si však nadále nebudete moci hrát na to, že pařením videoher zachraňujete svět.