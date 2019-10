Humble Bundle nabízí Spyra, Crashe a Call of Duty za necelé tři stovky

Pokud nepotřebujete mermomocí vyzkoušet každou novinku, je hraní na PC poslední dobou docela levnou záležitostí. Díky Epic Storu dostáváme skvělé hry zdarma rychlejším tempem, než je stačíme dohrávat, o občasných dárcích z jiných obchodů nemluvě. A přesto nás aktuální nabídka serveru Humble Store zaujala, i když vyjde na zhruba 280 Kč.



Za tuto částku dostanete opravdu pořádnou dávku her. Jednak to jsou remasterované verze legendárních 3D skákaček Spyro the Dragon a Crash Bandicoot. Obě přichází rovnou v trilogiích, každý díl přitom skýtá zábavu minimálně na deset hodin.

Crash Bandicoot vyšel předloni a stal se z něj obrovský hit i navzdory vysoké obtížnosti (viz naše recenze). To Spyro: Reignited Trilogy se PC verze dočkal teprve minulý měsíc a na Steamu se stále prodává za více než tisíc korun. Co se týče zábavnosti, se svým zvířecím kolegou si nijak nezadá, pokud jde jen o grafiku, strčí ho dokonce hravě do kapsy (viz naše recenze).

To vše doplněné střílečkou Call of Duty: WWII, kterou asi na našich stránkách více představovat nemusím. Návrat slavné série do doby 2. světové války se sice neobešel bez potíží, ale minimálně příběhová kampaň se docela povedla (viz naše recenze).

Nabídka je součástí měsíčního předplatného na této adrese. Není se čeho bát, po zaplacení částky dostanete obratem všechny steamové kódy a předplatné je možné okamžitě zrušit, aby se vám neúčtovalo i příští měsíc. I tak po celý měsíc nepřijdete o přístup ke knihovně čítající více než šedesát titulů, mezi nimiž naleznete například Somu, Broken Sword nebo Trine.