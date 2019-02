Nepropásněte, skvělá trilogie Deponia je dočasně zdarma

Adventury už dnes patří mezi okrajové žánry, to ovšem neznamená, že by již nevycházely zajímavé kousky. Mezi ty nejlepší z posledních let pak rozhodně patří fantastická Deponia, jejíž příběh byl rozdělen do tří samostatných dílů (recenzi toho prvního naleznete tady).

Její hlavní hrdina Rufus je ukázkový loser. Žije na planetě odpadků, nemá práci a nic neumí, jenže jednoho dne do jeho života vstoupí žena a… začne dobrodružství, které vám vydrží klidně více než dvacet hodin.

Jde o poctivou, ručně kreslenou point’n‘click adventuru ze staré školy podobnou klasikám od Lucas Arts, což znamená nesmlouvavou obtížnost a spoustu nijak sofistikovaného humoru.

Akce bude na této adrese trvat již jen do zítřka, tak příliš neváhejte.