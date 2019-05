Skvělá logická hra World of Goo je dočasně zdarma

World of Goo není žádnou žhavou novinkou, vyšla již v roce 2008. Díky stylizované grafice a unikátnímu konceptu však vůbec nezestárla.

Princip hry je jednoduchý. Na začátku každého kola z příběhové kampaně dostanete k dispozici omezenou zásobu slizkých černých kuliček Goo, ze kterých musíte postavit co nejvyšší věž. Díky jejich „pružnosti“ a realisticky naprogramovaným fyzikálním zákonům to není nic snadného. Výsledkem vaší práce nejsou promyšlené konstrukce, ale kývající se stavby, které drží pohromadě jen silou vůle.



World of Goo je jednou z prvních nezávislých her, která se dokázala celosvětově proslavit. Ve své době šlo i o nejlépe hodnocenou hru na Metacriticu. Graficky vypadá pořád k světu, díky jejímu stáří ji navíc rozběhnete prakticky na každém počítači.

Jediné, co ke stažení (odkaz) budete potřebovat, je založený účet v obchodě Epic Store. World of Goo bude k dispozici zadarmo do 16. května.