Hry zdarma pouze pro 18+, stáhněte si brutální fantasy a válku ve Vietnamu

Letmý pohled na předpověď počasí naznačuje, že úvod víkendu bude pořádně deštivý a chladný. Ideální čas zalézt si k počítači a ponořit se do nějakého virtuálního světa. Oba hlavní hráči na trhu s digitálními hrami si pro vás připravili i skvělou nabídku her zdarma, u kterých se zároveň nemusíte obávat sociální deprivace, jejich kouzlo totiž spočívá především v kooperaci mezi hráči.

Warhammer: Vermintide 2

Na Steamu je ke stažení druhý díl vynikající akční řežby Warhammer: Vermintide 2, kterou můžeme zjednodušeně popsat jako fantasy Left 4 Dead s důrazem na boj zblízka. V základu je to opět kooperativní akci pro čtyři hráče, v níž je třeba ve zdraví dojít z místa A do místa B. Pokud se to podaří, každý z týmu získá bednu se třemi náhodnými kousky výbavy, jejíž kvalita se odvíjí zjednodušeně řečeno do toho, jak se celý tým snažil (a ne, nebojte se, bedny nelze koupit za skutečné peníze). Jen pozor, hra je to velmi brutální. „Nepřátelům usekáváte hlavy, ruce, případně je rozpůlíte mocným máchnutím vejpůl. Krev stříká na všechny strany. Zároveň jsou bitvy neskutečně zábavné. Když vidíte, jak se na vás valí horda nepřátel a vy jediným máchnutím vyřídíte pět monster naráz, a pak dalších pět, je to uspokojující. U silnějších kousků zase zřetelně vnímáte, jak se vaše zbraň do jejich těla zasekne,“ rozplývali jsme se poněkud morbidně v naší dobové recenzi, kde jsme Vermintide 2 ohodnotili skvělými 85 %. Hra je k dispozici na Steamu (odkaz), po aktivaci vám zůstane napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do 7. 11. akce končí.

Rising Storm: Vietnam

Epic kontruje neméně povedenou střílečkou Rising Storm: Vietnam. Tedy střílečkou… rozhodně nečekejte další Call of Duty, zde platí, že jeden maximálně dva zásahy se rovnají smrti a bez strategické podpory spolubojovníků toho moc nedosáhnete. Ve hře je slušná nabídka map a dobové vojenské techniky, najednou ji může hrát až 64 hráčů. O jejích kvalitách budiž nejlepším důkazem, že ji magazín PC Gamer v roce 2017 zvolil za nejlepší multiplayerovou hru roku. Hru si můžete aktivovat na tomto odkaze, pokud si ovšem vyzvedáváte hry z Epicu pravidelně, asi už ji tam máte. V tom případě alespoň sáhněte po zajímavě vypadající logické hře Filament, ve které budete navádět astronauty ve stavu beztíže.

Ať už si vyberete cokoliv, nebo třeba nic, přejeme zábavný víkend!