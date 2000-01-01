Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.
Autor: Aspyr
Zdarma můžete získat dva roky starou kolekci Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, která obsahuje první tří díly se slavnou herní archeoložkou Larou Croft.
Autor: Aspyr
Během hraní si můžete stiskem tlačítka kdykoliv přepínat mezi starou a novou grafikou. Na výběr jsou původní i nové ovládání, a byť má remaster své mouchy, ve výsledku se povedl a stojí za zahrání.
Autor: Aspyr
Získat ho můžete na Epic Storu, a to do čtvrtka 28. května 2026 do 17:00. Jakmile si hru zařadíte do své knihovny, zůstane vaše.
Autor: Aspyr
Když už budete na Epicu, zařadit si můžete také dobrodružnou hru Down in Bermuda.
Autor: Yak
Hrajete za pilota, který uvízl v časové smyčce v Bermudském trojúhelníku. Cesta ven vede skrze řešení různých hádanek, přičemž za zhruba tři hodiny pohodového hraní budete mít hotovo.
Autor: Yak
Down in Bermuda získáte taktéž na Epic Storu, a to do čtvrtka 28. května 2026 do 17:00. A pokud vám Epic nevoní, na Steamu je hra právě v akci za třicet korun.
Autor: Yak
V Car Mechanic Simulator 2018 se stáváte mechanikem a zároveň majitelem malé autodílny, který postupně buduje své impérium.
Autor: Red Dot Games
Budete přijímat různé zakázky, ale i objevovat a opravovat vraky. Kromě volného hraní můžete absolvovat i příběh.
Autor: Red Dot Games
Car Mechanic Simulator 2018 lze získat zdarma na Steamu, a to do 27. května do 19:00.
Autor: Red Dot Games
Na Steamu je dále k mání výborná strategie Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War.
Autor: Proxy Studios
Čtyři frakce se pustí do nelítostné války o nadvládu nad zdroji planety. Mimochodem, je to první tahová 4X strategie zasazená do světa Warhammer 40,000.
Autor: Proxy Studios
Akce končí 28. května 2026 v 18:00.
Autor: Proxy Studios
Tower of Time je poměrně slušné cRPG, v němž s partou hrdinů prozkoumáváte tajemnou věž.
Autor: Event Horizon
Hra láká na velmi dobré taktické souboje s pauzou ve stylu Baldur’s Gate a poměrně zajímavý příběh.
Autor: Event Horizon
V tomto případě si však musíte pospíšit. Kód na Steam je k vyzvednutí na stránkách obchodu Fanatical pouze do jedné ráno v sobotu 23. května.
Autor: Event Horizon
Autor: Aspyr
