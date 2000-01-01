náhledy
Superpočítač s umělou inteligencí, který nenávidí lidstvo, skvělá retro mlátička, interaktivní film pro dospělé či horor odehrávající se během štědrovečerní večeře. Přinášíme tipy na čtyři hry, které můžete získat zcela zdarma. Ale neváhejte dlouho.
Autor: Nightdive Studios
I Have No Mouth, and I Must Scream je znepokojivá adventura z devadesátých let. Amerika, Evropa a Čína jsou na nože, vybudují proto podzemní komplexy superpočítačů. Ty jim mají napomoci k vítězství ve válce. Umělá inteligence si však jednoho dne uvědomí svou existenci a jednotlivé počítače se spojí do jednoho ultimátního stroje, který se sám nazve AM.
Autor: QuByte Interactive
Superpočítač však kvůli svým omezením nesnáší lidstvo. Nikdy nepocítí doteky, vůně a nemůže se pohybovat. Jeho nenávist je těžké vyjádřit slovy, napovědět však mohou jeho činy. AM totiž odpálí atomové rakety jednotlivých velmocí a vyjma pěti lidí zahubí celou populaci Země. A zbylých pět pak chce mučit na věky věků. Pro zábavu.
Autor: QuByte Interactive
Herní děj se dělí na pět částí, které reprezentují příběhy jednotlivých postav. Jednou z nich je nacistický vědec Nimdok, který se podílel na holocaustu. Počítač ho proto vrátí zpět k jeho lékařským experimentům do koncentračního tábora. Doktor tím získá šanci odčinit některé své skutky. Cílem AM však je pro každou z postav vytvořit živoucí noční můru.
Autor: QuByte Interactive
I Have No Mouth, and I Must Scream můžete získat na Epic Storu do 9. července do 17:00.
Autor: QuByte Interactive
Pokud máte slabost pro žánr beat ’em up a užili jste si hry jako Streets of Rage 4 nebo TMNT: Shredder’s Revenge, tak River City Girls 2 si zamilujete.
Autor: WayForward
Je to poctivá akce se spoustou komb, která ovšem sází i na nelineární průchod herním světem. V základní edici je na výběr šest postav.
Autor: WayForward
Každá postava získává zkušenosti, další komba se pak naučí v dódžó. Aby toho nebylo málo, vybavit se lze i doplňky, které například pomohou s regenerací zdraví. Asi netřeba říkat, že tato hra stojí víc než za jeden průchod.
Autor: WayForward
River City Girls 2 můžete získat na Epic Storu do 9. července do 17:00.
Autor: WayForward
Nightbell je nezávislá hororová jednohubka, u které se párkrát leknete, ale čeká vás i nějaká ta hádanka. Hráč se stává malým chlapcem, který musí zjistit, proč se v domě, v němž bydlí, začaly dít na Štědrý den podivné věci.
Autor: TrueGames
Nightbell je nyní zdarma na platformě Itch.io.
Autor: TrueGames
Posledním kouskem je interaktivní film pro dospělé Fell in love with coser 5, tento díl se podle popisku zaměřuje na cosplay.
Autor: Thermae
Je to v podstatě sada předem nahraných scén, které se v určitý moment zastaví a hráč rozhodne, co se bude dít dál.
Autor: Thermae
Mimochodem, toto stojí přímo v popisku, závěr si udělejte sami: „Pokud toužíte po milostném příběhu nebo bohatém ději, je zřejmé, že jste si vybrali špatnou hru. Producent této hry na lásku nevěří a nemá k dispozici dostatek finančních prostředků, takže dojemný milostný příběh o přátelích a podnikatelích nelze natočit; celkové výrobní náklady činí méně než 60 tisíc juanů.“
Autor: Thermae
Fell in love with coser 5 je zdarma na Epic Storu do 12. července do v 18:00. Dále už následují obrázky z her bez komentáře, odkazy naleznete po zavření galerie v těle článku.
Autor: Thermae
Fell in love with coser 5
Autor: Thermae
Fell in love with coser 5
Autor: Thermae
Fell in love with coser 5
Autor: Thermae
I Have No Mouth, and I Must Scream
Autor: QuByte Interactive
I Have No Mouth, and I Must Scream
Autor: QuByte Interactive
I Have No Mouth, and I Must Scream
Autor: QuByte Interactive
I Have No Mouth, and I Must Scream
Autor: QuByte Interactive
I Have No Mouth, and I Must Scream
Autor: QuByte Interactive
I Have No Mouth, and I Must Scream
Autor: QuByte Interactive
I Have No Mouth, and I Must Scream
Autor: QuByte Interactive
River City Girls 2
Autor: WayForward
River City Girls 2
Autor: WayForward
River City Girls 2
Autor: WayForward
River City Girls 2
Autor: WayForward
Nightbell
Autor: TrueGames
Nightbell
Autor: TrueGames
Nightbell
Autor: TrueGames
Nightbell
Autor: TrueGames
Nightbell
Autor: TrueGames
Nightbell
Autor: TrueGames
Nightbell
Autor: TrueGames