Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.
Autor: Lavapotion
TIP ČÍSLO 1: Songs of Conquest je dva roky stará fantasy tahová strategie, která se ctí navázala na slavnou sérii Heroes of Might and Magic.
Autor: Bonusweb.cz
Zvolit si lze ze čtveřice frakcí. Arleon jsou pradávní rytíři, kteří mezi sebou bojují o nadvládu, Rana zase starověké kmeny bojující o přežití v bažině. Loth jsou nekromanti oživující mrtvé a Barya lze označit za žoldáky a vynálezce.
Autor: Lavapotion
Hra je vyprávěna stylem nedůvěryhodného vypravěče, nejspíš již podnapilého barda a některé události si v kampaních protiřečí. Příběh je přesto povedený a svět zajímavý. Trochu připomíná Warhammer naruby, kde by se k sobě všichni chovali uctivě a mile.
Autor: Bonusweb.cz
Komplexnost soubojů vypluje na povrch postupně. Jednotky, které stojí vedle sebe, si vzájemně posilují obranu. Při úspěšném rozprášení skupiny na bojišti získá vojsko bonus do útoku i obrany a tak podobně. Střelecké jednotky vzbuzují hrůzu, dokud se k nim nedostanete na tělo a tím jim úplně zablokujete možnost střelby. Taktika na bojišti je ale stále ve vaší režii, hra vás nijak nenutí k specifickému stylu, napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest lze získat zdarma na Epic Store, a to do čtvrtka 11. června do 17:00. Jakmile si hru zařadíte do vaší knihovny, zůstane vaše.
Autor: Lavapotion
TIP ČÍSLO 2: Rogue Waters je povedená taktické roguelite hra s tahovými souboji zasazená do pirátských kulis.
Autor: Ice Code Games
Hrajete za kapitána Cuttera, piráta, kterého zradil a zabil jeho mentor kapitán Blackbone. Díky magickému artefaktu se Cutter stane nesmrtelným a vydá se mstít.
Autor: Ice Code Games
Pokud bych měl Rogue Waters k něčemu přirovnat, je to kombinace taktických soubojů ve stylu XCOM na mapě s událostmi ne nepodobné Slay the Spire.
Autor: Ice Code Games
Na základně si najmete piráty, připravíte loď, postaráte se o vylepšení. Na procedurálně generované mapě absolvujete různé události, zatímco boj je rozdělen na dvě části: nejprve se střílí z děl na lodi, posléze vyrážejí piráti přímo do akce.
Autor: Ice Code Games
Rogue Waters lze získat zdarma taktéž na Epic Store, a to do čtvrtka 11. června do 17:00.
Autor: Ice Code Games
TIP ČÍSLO 3: Gravity Circuit je tři roky stará 2D akce, která ve své době posbírala velmi vysoká hodnocení.
Autor: Domesticated Ant Games
Ve futuristickém světě obývaném inteligentními roboty čelí jeho obyvatelé opět hrozbě starého nepřítele – Virusové armády. Strážní sbory povolávají hrdinu z předchozí války: osamělého agenta Kaie, který využívá sílu tajemného Gravitačního obvodu. Hra připomíná klasické plošinovky z 80. a 90. let.
Autor: Domesticated Ant Games
Gravity Circuit můžete získat zdarma na Steamu do 14. červne do 19:00.
Autor: Domesticated Ant Games
TIP ČÍSLO 4: Tell Me Why je povedený interaktivní film od studia Dontnod. Vypráví příběh dvojčat Allison a Tylera, kteří se vracejí do malého městečka na Aljašce prodat dům po zesnulé matce. To jim zároveň dává příležitost odhrnout závoj z temných koutů rodinné historie a dozvědět se více o vlastním původu. Tyler se totiž narodil jako děvčátko Ollie.
Autor: Dontnod
Je dost možné, že Tell Me Why už ve své knihovně máte. Microsoft ho totiž pravidelně rozdává během „měsíce hrdosti“, který tentokrát není tak viditelný, protože pokrytecké korporáty si už většinou svá loga na sociálních sítích na barvu duhy letos nepřebarvily.
Autor: Dontnod
Tell Me Why je zdarma ke stažení celý červen na Steamu, Microsoft Storu a i na Xboxu.
Autor: Dontnod
Odkazy na všechny hry naleznete po zavření této komentované galerie, dále už následují jen další obrázky ze Songs of Conquest.
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Lavapotion
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Lavapotion
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz
Songs of Conquest
Autor: Bonusweb.cz