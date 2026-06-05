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Zakázané ovoce nejlépe chutná a ve světě videoher to platí jakbysmet. Je hezké, že se ratingové agentury a starostliví rodiče snažili ochránit křehké dětské dušičky před explicitním zobrazením nahoty...
Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené. Podrobnosti...
Nejslavnější herní hororová série se vrátila s devátým dílem Requiem v takové síle, že to nečekali ani největší fanoušci. A společně s ní se vrátil i pro Resident Evil tolik ikonický herní prvek –...
V americkém Los Angeles proběhla ostře sledovaná akce Summer Game Fest, během níž bylo představeno mnoho chystaných videoherních novinek. Očekávání byla veliká a mnohá se podařilo naplnit
Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené. Podrobnosti...
Brendan Greene, který na internetu vystupuje jako PlayerUnknown, proslul jako tvůrce slavné battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, zkráceně PUBG. Ze studia ovšem před lety odešel a jeho nový...
Aktuální herní bondovka 007 First Light se těší přízni hráčů a skvěle se prodává. Další hry však už bude mít plně pod palcem Amazon.
Odhalení nové akční hry God of War Laufey vzbudilo u části fanoušků rozpaky. Přisadil si i výrobce a rozvozce pizzy Domino’s, což tvůrce hry ze studia Santa Monica popudilo.
Sentice, okres Brno-venkov
4 016 250 Kč