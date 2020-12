Stovky hodin zábavy zdarma, Epic rozdává dvě poctivá RPG ze staré školy

Na pravidelné týdenní dárky od Epic Storu jsme si už za dva roky jeho fungování zvykli, přesto nás tento momentálně hlavní konkurent daleko populárnějšího Steamu dokáže neustále překvapovat. Tento týden napřímo útočí na nejtvrdší jádro konzervativních pařanů, kteří mu z valné většiny nedokážou přijít na jméno.



Obě hry nabízejí desítky hodin poctivé zábavy. Alespoň pro boomery.

Zdarma rozdává hardcore RPG Pillars of Eternity (naše recenze) a Tyranny (naše recenze), která míří především na pamětníky zlaté éry legendárního studia Black Isle. Ne, nebudeme vám nalhávat, že by se snad tyto hry dokázaly vyrovnat kultovním klasikám formátu Baldur’s Gate, Planescape Torment nebo Icewind Dale, ale už jen za projevenou snahu si zaslouží pozornost.

Jde o hry na hrdiny ze staré školy, plné košatých (a za mě i trochu nudných) dialogů a soubojů, jejichž skrytým mechanismům rozumí jen málokdo. Ale to není v žádném případě urážka, poctivě fantasy „chodbaření“ s jasně definovaným zlem a dobrem je přesně to, co v dnešní nejisté době lidé ocení.

Oba tituly jsou si v mnohém podobné, hrdě se hlásí ke svým dvacet let starým kořenům a na moderní hráče toužící po rychlé akci a neustálém odměňování za nic upřímně kašlou. V Pillars of Eternity (které později dostalo i druhý díl) bojujete proti nadpřirozenému zlu, zatímco v Tyranny se stanete jeho vykonavatelem. Ať si vyberete kteroukoliv, budete se muset postavit spoustě morálních voleb.

Jde o opravdu kolosální hry, v každé z nich jsem strávil více než dvacet hodin a přitom mám pocit, že jsem se ani nepřiblížil jejich jádru. Ale tak je to správně.

Jediné, co pro jejich stáhnutí musíte udělat, je přihlásit se na stránky obchodu Epic Store a zařadit si je do knihovny, tam už vám poté zůstanou napořád. Příští čtvrtek budou nahrazeny jinou nabídkou, tak příliš neotálejte.