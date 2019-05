Epic rozdává zadarmo skvělé dobrodružství Rime. Připomíná Malého prince

Víte, co je skvělé na hrách, které v posledních měsících Epic Store rozdává zadarmo? Že to nejsou jen klasické komerční blocbustery, ale i originální tituly, které mají často až umělecký přesah. Spoustě hráčů tak mohou výrazně rozšířit obzory a ukázat, že počítačové hry mohou být daleko více než jen nekonečná střelnice.

A do kategorie „intelektuálních“ zážitků spadá i Rime, který je zdarma k dispozici až do příštího čtvrtka. Základní premisa hry je však dost jednoduchá a originalitou rozhodně neoslní. Stanete se totiž mladým chlapcem, který ztroskotá na opuštěném ostrově.

Ovšem díky krásné grafice, monumentálním hádankám a roztomilému liščímu kamarádovi má hra dokonalou atmosféru. Martin hru přirovnává k Journey (naše recenze), s čímž by se dalo souhlasit, až na to, že Rime je daleko více hrou. To znamená, že pro postup dál budete muset zapojit mozek a skutečně vyřešit nějaké ty problémy, byť nejsou příliš obtížné.

Recenzi jsme bohužel ve své době propásli, ovšem hodnocení 9/10 na Steamu vám budiž dostatečným potvrzením kvalit hry.

Pokud si ji chcete vyzkoušet nebo minimálně přidat do knihovny na později, budete si muset stáhnout Epic Game Launcher. Poté vám již hra zůstane napořád.