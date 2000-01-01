náhledy
Přinášíme tradiční páteční tipy na hry, které můžete po omezenou dobu získat zcela zdarma. První z nich trochu čerpá z oblíbené české hry Factorio, v druhé se pustíme do provozování vlastního tetovacího studia.
Autor: BEHEMUTT
V Nova Lands se stáváme vesmírným průzkumníkem, který se ocitne na tajemné planetě plné ostrovů. Cílem je vybudovat základnu, automatizovat výrobu, prozkoumávat další ostrovy a volitelně i bojovat.
Autor: BEHEMUTT
Na začátku nemáme v podstatě nic, je tak třeba sbírat základní zdroje, vyrábět nástroje a stavět potřebné budovy. Cílem je však postupná automatizace, aby základna fungovala prakticky sama a vy se mohli posunou dát.
Autor: BEHEMUTT
Nova Lands je k mání do čtvrtka 16. července do 17: 00 v obchodě Epic Store. Hra je přístupná, sklízela skvělá hodnocení a výborně se u ní relaxuje, takže neváhejte.
Autor: BEHEMUTT
Naproti tomu v Tattoo Tycoon se stáváme tatérem, který provozuje vlastní tetovací studio. O hře jste pravděpodobně nikdy neslyšeli – vyšla v podstatě bez zájmu loni v říjnu.
Autor: CrazyBunch
Cílem je proměnit uvadající tetovací salon v prosperující podnik. Zároveň si budujete vztahy s místními postavami, které ovšem nejsou vždy jen přátelské.
Autor: CrazyBunch
Tattoo Tycoon láká na více než 100 jedinečných tetovacích návrhů, dekorování místností, ale i najímání personálu.
Autor: CrazyBunch
Stáhnout si ji můžete taktéž do čtvrtka 16. července do 17: 00 v obchodě Epic Store.
Autor: CrazyBunch
Odkazy na obě hry naleznete v těle článku po zavření této galerie. Dále už pokračují obrázky z obou her bez dalšího komentáře.
Autor: BEHEMUTT
Nova Lands
Autor: BEHEMUTT
Nova Lands
Autor: BEHEMUTT
Nova Lands
Autor: BEHEMUTT
Nova Lands
Autor: BEHEMUTT
Nova Lands
Autor: BEHEMUTT
Nova Lands
Autor: BEHEMUTT
Nova Lands
Autor: BEHEMUTT
Tattoo Tycoon
Autor: CrazyBunch
Tattoo Tycoon
Autor: CrazyBunch
Tattoo Tycoon
Autor: CrazyBunch
Tattoo Tycoon
Autor: CrazyBunch
Tattoo Tycoon
Autor: CrazyBunch
Nova Lands
Autor: BEHEMUTT