Může se hodit
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.
Superpočítač s umělou inteligencí, který nenávidí lidstvo, skvělá retro mlátička, interaktivní film pro dospělé či horor odehrávající se během štědrovečerní večeře. Přinášíme tipy na čtyři hry, které...
Šestatřicetiletý Ir Stephen McCullagh byl usvědčen z vraždy své těhotné přítelkyně. Během hrůzného činu streamoval na internet předtočené hraní populární videohry Grand Theft Auto, policie však jeho...
Herních propadáků přibývá až nezvykle rychlým tempem. Za první polovinu roku 2026 se jich urodilo opravdu hodně. Jde jak o tituly, které si o pohromu koledovaly už od oznámení, tak o ty, které mohly...
Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu,...
Přinášíme tradiční páteční tipy na hry, které můžete po omezenou dobu získat zcela zdarma. První z nich trochu čerpá z oblíbené české hry Factorio, v druhé se pustíme do provozování vlastního...
Herní studio id Software v devadesátých letech definovalo žánr stříleček viděných z vlastních pohledu, před deseti lety s úspěchem oživilo značku Doom. Restart Xboxu, tedy herní divize Microsoftu,...
Trh s mobilními hrami je neúprosný. Pokud v režimu free 2 play nenalákají dostatečné množství hráčů, kteří v nich průběžně utrácejí, skončí. Mobilní Mario Kart Tour vydržel sedm let, ale i tento...
Herních propadáků přibývá až nezvykle rychlým tempem. Za první polovinu roku 2026 se jich urodilo opravdu hodně. Jde jak o tituly, které si o pohromu koledovaly už od oznámení, tak o ty, které mohly...
PlayStation rozzuřil část fanoušků, když oznámil, že od ledna 2028 nebude vydávat hry na fyzických nosičích. Pojďme se při té příležitosti podívat, které hry se za letošní rok prodávají podle Alinea...
Tvůrci počítačových her věřili, že si tyto hrdiny oblíbíme, ale spletli se. Měli jsme co dělat, abychom kvůli nim neprohodili monitor oknem.
Fr. Ondříčka, České Budějovice - České Budějovice 2
12 000 Kč/měsíc
Xbox se pustil do největší restrukturalizace ve své historii. Nová šéfka Asha Sharma přiznává, že mohutné investice z posledních let se nevrací a Xbox není po obchodní stránce v dobré kondici.