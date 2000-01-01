náhledy
Za příjemných nula korun můžete tento týden mít dobře hodnocený psychologický horor Luto a neméně povedenou mysteriózní dobrodružnou hru Echo Generation zasazenou do devadesátých let. Přidáváme také tip na českou logickou hru Playing Prague, jejíž základní verze je taktéž zdarma.
Autor: Broken Bird Games
Luto začíná poměrně tradičně: hlavní hrdina Sam se probouzí ve svém domě. Na tom samozřejmě není vůbec nic zvláštního, problém však je, že ho nedokáže opustit.
Autor: Broken Bird Games
Při snaze odejít se ocitá opět na začátku. Není to však ten stejný dům, postupně se zpřístupňují nové oblasti.
Autor: Broken Bird Games
Se změnami domu se postupně bortí celá realita, zatímco vypravěč komentuje každou vaši akci.
Autor: Broken Bird Games
Pokud hledáte horor zaměřený zejména na příběh bez soubojů s monstry a spíše lehkými hádankami, je Luto právě pro vás. Získat ho můžete na Epic Storu do 23. července do 17:00.
Autor: Broken Bird Games
Naproti tomu Echo Generation: Midnight Edition je netradiční, ale povedený mix adventury rozšířené o tahové souboje s monstry.
Autor: Cococucumber
Příběh se odehrává v roce 1993 v malém městečku Maple Town. Hráč se chopí jednoho z dětí, které vyšetřují jakousi mysteriózní záhadu, zároveň je to však milý příběh o dospívání.
Autor: Cococucumber
Hráči chválí vtipný, nostalgický příběh s atmosférou Stranger Things a zvolený voxelový styl grafiky. Herní doba se pohybuje okolo šesti až osmi hodin.
Autor: Cococucumber
Echo Generation: Midnight Edition nabízí taktéž Epic Store, a to do 23. července do 17:00.
Autor: Cococucumber
Jako bonus přidáváme tip na logickou českou hru Playing Prague, která po úspěchu na mobilních telefonech právě zamířila na Steam. A základní verze je zcela zdarma.
Autor: Charles Games
Playing Prague od českého studia Charles Games je relaxační logická puzzle hra. Hráči staví známé pražské památky pomocí karet se starobylými symboly pražských domů.
Autor: Charles Games
Pokud by se vám základní verze zalíbila, můžete si další levely dokoupit pomocí DLC. Každé vyjde zhruba na stovku.
Autor: Charles Games
Linky ke stažení najdete v těle článku po zavření galerie, dále následují další obrázky z her.
Autor: Broken Bird Games
Luto
Autor: Broken Bird Games
Luto
Autor: Broken Bird Games
Luto
Autor: Broken Bird Games
Luto
Autor: Broken Bird Games
Luto
Autor: Broken Bird Games
Echo Generation: Midnight Edition
Autor: Cococucumber
Echo Generation: Midnight Edition
Autor: Cococucumber
Echo Generation: Midnight Edition
Autor: Cococucumber
Echo Generation: Midnight Edition
Autor: Cococucumber
Playing Prague
Autor: Charles Games
Playing Prague
Autor: Charles Games
Playing Prague
Autor: Charles Games
Playing Prague
Autor: Charles Games
Playing Prague
Autor: Charles Games