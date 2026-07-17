Kde stahovat
trailer ze hry Luto
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
trailer ze hry Luto
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...
Hry jako Minecraft či Fortnite se staly symbolem úspěchu. Pojďme se ovšem vypravit na herní hřbitov a připomenout kousky, jejichž tvůrci měli vysoké ambice, nakonec však propadly. Schválně, jestli...
Herec z oblíbené české série her Kingdom Come, Luke Dale, si stěžuje na těžké podmínky práce v herním průmyslu. V českých hrách ztvárnil jednu z nejdůležitějších postav obou her, ale ani to mu...
Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové...
Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky...
Vojenské SUV Dreadnought je výsledkem protnutí světa luxusních aut značky Aston Martin s videohrami. Je to vůz exkluzivně navržený pro připravovanou válečnou střílečku Call of Duty: Modern Warfare...
Za příjemných nula korun můžete tento týden mít dobře hodnocený psychologický horor Luto a neméně povedenou mysteriózní dobrodružnou hru Echo Generation zasazenou do devadesátých let. Přidáváme také...
Vynikající hra Phonopolis od Amanita Design přináší dlouho očekávaný český dabing.
PS Plus zajistí v rámci předplatných Extra a Premium přístup k pravidelně rozšiřovanému katalogu her na PlayStation 4 a 5. Aktuálně do něj míří herní Avatar, samurajská akce Rise of the Ronin či...
Příchod šestého dílu se nezadržitelně blíží. Série Grand Theft Auto přitom už příští rok oslaví 30. výročí a i když jsou prodlevy mezi uplynulými díly čím dál delší, pořád je historie této kultovní...
Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka se okamžitě stala terčem lidové tvořivosti. V jednoduché hříčce, kterou si můžete zahrát přímo v prohlížeči, je cílem projet bez úhony křižovatku.
V pátek 17. července oficiálně vychází nový set Pokémon TCG nazvaný Pitch Black. Tematicky čerpá ze hry Pokémon Legends: Z-A, respektive DLC Mega Dimension. Motivem jsou tedy mega evoluce a noční...
Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...
Ghost Justice je tahová taktická strategie, v níž elitní operativci vedou boj proti drogovým kartelům v místech, v nichž vlády už ztratily svůj vliv.
Brňany, okres Litoměřice
4 560 000 Kč
Ačkoli pirátský Assassin’s Creed Black Flag Resynced nevyšel s oficiálními českými titulky, minimálně na PC lze sáhnout po komunitních překladech.