Stáhněte si zdarma povedenou hru pro děti Lego Ninjago

Na rozdíl od většiny ostatních Lego her najdeme v Ninjago řadu změn, z nichž tou nejvýraznější je odlišný soubojový systém. Nemusíte se ale bát, roztomilost seriálové i filmové předlohy zůstala zachována a jediné, co ze zasažených nepřátel odletuje, jsou drobné kostičky lega. Příběhovou kampaň, ve které bráníte domovský ostrov před žraločí armádou lorda Garmadona, můžete absolvovat až ve čtyřech hráčích najednou, kromě kooperace se pak ještě můžete přetahovat o co nejlepší výsledky.

Ani ne tři roky starou hru jsme v době vydání nerecenzovali, ale 84% hodnocení na Steamu a 7,5 bodu na Metacriticu naznačují, že to může být docela zábava. Na aktivaci hry máte na tomto odkaze čas do pátku 22. května, poté nabídka končí.