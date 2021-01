Nezapomeňte si vyzvednout Jurassic World Evolution, čas máte do čtvrtka

Období vánočních svátků je za námi a s ním i lákavá promoakce obchodu Epic Store, který po dobu čtrnácti dnů každý den rozdával nějakou skvělou hru zdarma.

Tou poslední je zajímavá strategie Jurassic World Evolution z roku 2018, která je splněným snem všech milovníků dinosaurů. Budete si v ní moci udělat svůj vlastní Jurský Park a poté se kochat dokonale vymodelovanými pohyby i chováním obřích praještěrů.



Grafika opravdu vypadá parádně, navíc je hra navázaná na slavnou filmovou sérii, včetně třeba herce Jeffa Goldbluma v roli vědce Iana Malcolma. Čeká vás řada náročných výzev, nic vám však nebrání nastavit si nejjednodušší obtížnost a jen pozorovat, jak se vám vaše dílo podařilo.

Jediné, co musíte udělat pro aktivaci hry, je přihlásit se do obchodu Epic Store a přidat si ji na tomto odkaze do knihovny, kde vám pak zůstane už napořád. Jen to musíte stihnout udělat do čtvrtku 7. ledna, kdy bude hra nahrazena jinou.

Zatvrzelí odpůrci Epicu si pak mohou hru pořídit v mimořádné akci na Steamu, kde je k mání s devadesátiprocentní slevou za zhruba 100 Kč.