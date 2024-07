Stáhněte si zdarma povedenou hru o templářích. Ale musíte si pospíšit

The First Templar vypadá tak trochu jako Assassin’s Creed z Wishe, ale ono je to také dáno tím, že vyšel už v roce 2011. Je tedy ošklivý a chybí mu ona pověstná plynulost pohybu, na druhou stranu se alespoň trochu snaží být historicky přesný a tak v něm nenajdete žádnou formu magie. Jeho příběh vypráví o templáři a šlechtičně, kterou kvůli nařčení z kacířství pronásleduje inkvizice. Mezi oběma postavami se můžete přepínat, ještě lepší ale bude, když si s kamarádem celou kampaň proběhnete v kooperaci.

Sehnat nějakého by nemusel být problém, hra je totiž na GOGu aktuálně zcela zdarma. Jen pozor, musíte si ji stihnout přidat do knihovny do soboty 6. července, poté vám tam zůstane napořád.