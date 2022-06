Pospěšte si, sci-fi dobrodružství Beautiful Desolation je dočasně zdarma

Za běžných okolností bychom se vám Beautiful Desolation asi zdráhali doporučit, pro běžné hráče je až příliš divná. Nebýt komunitního financování, které dokázala splnit jen s velikými obtížemi, nejspíše by ani nevznikla. Přijetí od hráčů bylo také spíše vlažné, na menší část publika ovšem dokázala zásadně zapůsobit, například od PC Gameru dostala 90 %, Gameplanet dal dokonce 95 %.

Zavítáme v ní do vzdálené budoucnosti, kdy už život na planetě Zemi prakticky ničím nepřipomíná současnost. Zmutované příšery, mimozemšťané a autonomní roboti trápí těch posledních pár lidí, kteří ještě dokázali přežít, hlavní hrdina se v tomto nevšedním postapokalyptickém světě snaží najít ztraceného bratra. I když je povoláním žoldák, nečekejte žádné akční přestřelky, je to v podstatě klasická point and click adventura, v mnohém podobná prvotině stejných autorů Stasis (viz naše recenze).

Zadarmo rozhodně za vyzkoušení stojí, nesmíte však příliš váhat, nabídka platí jen do pondělních 15:00. Hru najdete v obchodě GOG (odkaz), po aktivaci už vám zůstane v knihovně napořád.