Stáhněte si zdarma hru, ve které krmíte prasata mrtvolami mafiánů

Díky počítačovým hrám už jsem si mohl vyzkoušet spoustu zajímavých zážitků, které ve skutečném životě nikdy nezažiji. Už jsem se brodil po kolena v mrtvolách mimozemšťanů, řítil se v serpentinách s drahými sportovními prototypy nebo se snažil vyrovnat se svojí lesbickou orientací. Na majitele prasečí farmy, která slouží mafii jako odkladiště mrtvol, jsem ale ještě nehrál. Tedy až do dneška.

Nezávislá hra Adios slibuje být napínavým konverzačním dramatem, které ve vás má navzdory své velmi jednoduché grafice vzbudit spoustu emocí. Hlavní hrdina totiž pod tíhou svědomí nechce ve své nezákonné činnosti pokračovat a tak ho čeká náročná schůzka s vyslancem gangsterů. Dokážete svůj nový pohled na svět obhájit, nebo skončíte jen jako další tělo na hromadě pro prasata? To bude jen na vás.

Adios je zdarma v obchodu Epic Store až do 2. února (odkaz na stažení), poté bude v nabídce nahrazený zase jinou hrou. Když už tam budete, můžete si přidat i pixelartovou kooperativní akci Hell is Others, o které popravdě řečeno dnes slyším poprvé. Podle recenzí na Steamu je ale poměrně zábavná (70 % kladných recenzí), její největší slabinou jsou prý prázdné servery. To by se díky této akci mohlo změnit.