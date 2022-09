Nalijte si sklenku a zahrajte si zdarma povedený simulátor výroby vína

Po skvělém Shadow of Tomb Raider může aktuální nabídka hry zdarma v obchodě Epic Store působit poněkud nevýrazně, nenechte se ale mýlit. Naopak, pokud se u hraní neradi stresujete a spíš se raději jen kocháte, může být simulátor vinařství Hundered Days tím ideálním titulem na zrelaxování.

Vaším úkolem bude vybudovat nové vinařství od píky a dostat svoji produkci nejen na pulty obchodů, ale i na přední místa someliérských soutěží. Pod palcem budete mít vše, co taková výroba vína obnáší, od výběru odrůdy přes přípravu vinic až po stáčení do lahví a cenotvorbu. To vše v jednoduché, ale příjemné grafice a za uklidňujícího hudebního doprovodu. A pokud si sezení u počítače zpříjemníte i nějakou tou sklenkou dobrého vína, tím lépe.

Hundred Days – Winemaking Simulator si můžete přidat do své knihovny na této adrese, máte na to čas až do 15. září.