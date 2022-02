Připomeňte si éru klasických plošinovek díky roztomilé Yooka-Laylee zdarma

Vzhledem k tomu, že jsou na výrobu poměrně jednoduché, vycházejí plošinovky dodnes. Jen málo z nich je ovšem tak vymazlených, jako Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Však také nejde o žádné experimentování mladých nezávislých vývojářů, ale o dílo zkušených matadorů, kteří dříve pracovali pro společnost Rare.

Vysvětlovat princip hry je předpokládáme zcela zbytečné.

I když se tomu propagačních materiálech úzkostlivě vyhýbali, srovnání s jejich Donkey Kong Country je nevyhnutelné. Místo opičáků tu sice hrajete za chameleona s netopýrem, jinak však zůstává vše, proč se na kultovní předlohu vzpomíná ještě téměř 30 let od jejího vydání. Tedy barevná roztomilá grafika, sympatičtí hrdinové a spousta parádně navržených úrovní. Kvůli vhodně nastavené obtížnosti si hru mohou užít jak nostalgicky vzpomínající boomeři, tak i mladší hráči.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair si můžete stáhnout v obchodu Epic (odkaz) do 10. února, poté bude tato nabídka nahrazena jinou. Mimochodem, pokud si z Epicu hry vyzvedáváte pravidelně, už byste měli mít v knihovně i předchozí díl nazvaný jednoduše Yooka-Laylee. Ten byl ale na rozdíl od tohoto ještě ve 3D.