Samorost 3 vypráví příběh bílého trpaslíka, který cestuje světy, aby odhalil tajemství magické flétny a vrátil harmonii vesmíru. Hra se opět opírá o parádní audiovizuální stránku a spoustu animací navíc při zkoušení různých řešení. Některé hádanky ovšem tentokrát příliš logické nejsou.
„Dílčí chybičky spíš jen potvrzují osobitý rukopis, protože z této hry nečiší nutnost zaplatit složenky, a tedy ani snaha zalíbit se všem. V Amanita Design vytvořili především to, co se líbí jim, a jen díky tomu je Samorost 3 nezapomenutelný,“ napsali jsme v recenzi na Samorost 3 na Bonuswebu.
Naproti tomu horor Amnesia: The Bunker od zkušených Frictional Games je poněkud klaustrofobický. Hra se odehrává během první světové války v opuštěném francouzském bunkru, v němž se hráč chopí ovládání vojáka Henriho Clémenta trpícího amnézií. Cílem je přežít a uniknout, zatímco ho pronásleduje monstrum.
„Zatímco předchozí díly byly přísně lineární, s pečlivě dávkovaným nátlakem na všechny smysly, tento nechává všechno strašení na umělé inteligenci. Při každém novém spuštění hry se vygeneruje nová podoba bunkru s jinak rozmístěnými odměnami a pastmi, což samozřejmě výrazně ovlivňuje způsob, jakým budete nastalé situace řešit,“ napsali jsme v recenzi na Amnesia: The Bunker.
Obě hry jsou dostupné na Epic Store do 23. října do 17:00. Jakmile si hry zařadíte do své digitální knihovny, zůstanou vaše. Odkazy jsou zde:
