Obě hry jsou k dispozici na Epic Store zdarma do čtvrtka 11. září do 17:00. Jakmile si je zařadíte do své digitální knihovny, zůstanou vaše. Oba kousky naleznete zde:
Monument Valley je původem mobilní hra z roku 2014, která si nakonec našla cestu také na PC a letos i na konzole. Hráč se chopí ovládání princezny Idy, s níž řeší později už poměrně složité, ale zároveň uspokojivé hádanky založené na optických iluzích. Zážitek podtrhují právě nádherné surrealistické a tajemné světy.
Hra zaslouženě posbírala řadu různých cen, stala se inspirací pro mnohé herní projekty a objevila se dokonce i v jedné epizodě seriálu Domek z karet. Během let vyšly další dva díly.
Tahová strategie The Battle of Polytopia je taktéž původem mobilní hra, jejíž popularita vedla až k vydání PC verze. Hráč se chopí jednoho z mnoha kmenů, buduje impérium, objevuje nové země, sbírá zdroje, vyvíjí technologie a bojuje s nepřáteli. Hráči ji někdy označují za „Civilizaci pro méně trpělivé“ či jako kombinaci Civilizace a šachů. Podle miliardáře Elona Muska je dokonce lepší než šachy.
„Šachy jsou primitivní. Pochopitelné, když jediné s čím jsme si tehdy mohli hrát byly veverky a kamínky, ale dnes už máme počítače,“ napsal počátkem března na svůj profil na X.