Stahujte zdarma špičkovou logickou hru a strategii, na níž ulítává Elon Musk

Ondřej Zach
Epic Store tento týden rozdává oceňovanou logickou hru Monument Valley, k níž si můžete přidat velmi dobře hodnocenou strategii The Battle of Polytopia. Podle miliardáře Elona Muska je dokonce lepší než šachy.

Obě hry jsou k dispozici na Epic Store zdarma do čtvrtka 11. září do 17:00. Jakmile si je zařadíte do své digitální knihovny, zůstanou vaše. Oba kousky naleznete zde:

Monument Valley
Monument Valley
Monument Valley
Monument Valley
26 fotografií

Monument Valley je původem mobilní hra z roku 2014, která si nakonec našla cestu také na PC a letos i na konzole. Hráč se chopí ovládání princezny Idy, s níž řeší později už poměrně složité, ale zároveň uspokojivé hádanky založené na optických iluzích. Zážitek podtrhují právě nádherné surrealistické a tajemné světy.

Hra zaslouženě posbírala řadu různých cen, stala se inspirací pro mnohé herní projekty a objevila se dokonce i v jedné epizodě seriálu Domek z karet. Během let vyšly další dva díly.

Tahová strategie The Battle of Polytopia je taktéž původem mobilní hra, jejíž popularita vedla až k vydání PC verze. Hráč se chopí jednoho z mnoha kmenů, buduje impérium, objevuje nové země, sbírá zdroje, vyvíjí technologie a bojuje s nepřáteli. Hráči ji někdy označují za „Civilizaci pro méně trpělivé“ či jako kombinaci Civilizace a šachů. Podle miliardáře Elona Muska je dokonce lepší než šachy.

„Šachy jsou primitivní. Pochopitelné, když jediné s čím jsme si tehdy mohli hrát byly veverky a kamínky, ale dnes už máme počítače,“ napsal počátkem března na svůj profil na X.

The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte slavné herní krásky?

Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?

Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou

Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...

Jako návrat na základku. Nové „Hýrousy“ útočí na nostalgii a daří se jim to

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Jedna z nejpopulárnějších herních značek u nás se brzy vrátí. Heroes of Might and Magic: Olden Era ignorují skoro vše, co se v posledních 25 letech v herním průmyslu stalo a vrací se ke kultovnímu...

Stahujte zdarma legendární českou hru a vtipné kooperativní závody

Epic Store tentokrát rozdává dnes již legendární českou hru Machinarium, ke které přihazuje kooperativní závody Make Way, v nichž hráči staví vlastní tratě. Obě stojí za zahrání.

Provozují vlastní World of Warcraft, který vylepšili. Teď je čeká soud

Blizzard žaluje vývojáře Turtle WoW, tedy tvůrce a provozovatele nelegálního serveru hry World of Warcraft, který jde ovšem nad rámec původní hry.

Stahujte zdarma špičkovou logickou hru a strategii, na níž ulítává Elon Musk

Epic Store tento týden rozdává oceňovanou logickou hru Monument Valley, k níž si můžete přidat velmi dobře hodnocenou strategii The Battle of Polytopia. Podle miliardáře Elona Muska je dokonce lepší...

5. září 2025 0

Prozkoumejte středověký Bagdád z Assassin’s Creed, průvodce je zdarma

Aplikace nazvaná Discovery Tour App: Medieval Baghdad představuje zábavnou a interaktivní formou historii středověkého Bagdádu za vlády Abbásovského chalífátu.

4. září 2025  10:10 0

Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou

Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...

4. září 2025 8

Nové závody s ježkem Sonicem jsou čirý chaos. Ale velmi zábavný

Hráli jsme v předstihu chystaný nový díl bláznivých akčních závodů Sonic Racing, a i když jsme místy nevěděli, co se to na obrazovce vlastně odehrává, skvěle jsme se bavili. Hra s podtitulem...

4. září 2025 0

Anno 117: Pax Romana

vydáno 3. září 2025  9:11,  aktualizováno  10:24

Zkuste demo strategie Anno 117: Pax Romana. Ale pozor, je časově omezené

V demu vyzkoušíte samotný začátek, kdy zakládáte provincii, nastartujete dodavatelské řetězce a posunete svoji populaci na druhou úroveň. Ubisoft zároveň představil specifika PC verze.

3. září 2025  9:02 2

KVÍZ: Poznáte slavné herní krásky?

Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?

vydáno 3. září 2025

Český Kromlech ukazuje mytický svět minulosti a propracované souboje

České studio Perun Creative, které před lety debutovalo neotřelým simulátorem bezdomovce Hobo: Tough Life, chystá temnou akční hru na hrdiny Kromlech. Odehrává se v 30denním cyklu, nejcennějším...

3. září 2025 4

Naprosto nevídaná situace. Očekávaná hra je až moc levná, diví se lidé

Videoherní průmysl se potýká v poslední době se zdražováním hardwaru i digitálních licencí a hráčům se to vůbec nelíbí. Teď ale autoři dlouho očekávané novinky Hollow Knight: Silksong oznámili, že...

2. září 2025 5

Provozují vlastní World of Warcraft, který vylepšili. Teď je čeká soud

Blizzard žaluje vývojáře Turtle WoW, tedy tvůrce a provozovatele nelegálního serveru hry World of Warcraft, který jde ovšem nad rámec původní hry.

2. září 2025 12

Jako návrat na základku. Nové „Hýrousy“ útočí na nostalgii a daří se jim to

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Jedna z nejpopulárnějších herních značek u nás se brzy vrátí. Heroes of Might and Magic: Olden Era ignorují skoro vše, co se v posledních 25 letech v herním průmyslu stalo a vrací se ke kultovnímu...

1. září 2025 37

RECENZE: Multiplayerová střílečka Midnight Murder Club je výstřel do tmy

50 %

Vydavatelé evidentně stále věří v úspěch online akcí na PlayStation 5. Tou nejnovější je v rozlehlém sídle Wormwood odehrávající se Midnight Murder Club. Jenže v něm jsou účty za elektřinu tak...

PS5
31. srpna 2025 0

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.