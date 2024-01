To nesmíte minout. Skvělí herní Strážci Galaxie jsou k mání zdarma

Stejně jako v předchozích letech i tentokrát zpříjemnil digitální obchod s hrami Epic Store svým zákazníkům přechod do nového roku a po dva týdny každým dnem rozdával hráčům zajímavé tituly zdarma. A rozhodně ne jen laciná béčka, během akce si mohli rozšířit knihovnu o vysokorozpočtové díly zvučných sérií, jako například A Plague Tale, Saints Row, Ghostrunner nebo Fallout.

Ve čtvrtek celá akce vrcholí vynikající příběhovou střílečkou Marvel’s Guardians of the Galaxy z roku 2021. Ta tehdy kritiky i široké publikum zastihla nepřipravené, všichni totiž očekávali jen ryze béčkovou zábavu přesně ve stylu komiksové a filmové předlohy. Nakonec však dostali vynikající zážitek, plný humoru, ale i dojemných momentů, to vše navíc zabalené do parádní grafiky.

„Každá z šestnácti kapitol tvoří vlastní příběhový oblouk, což autorům umožňuje snadno měnit tempo hry. Někdy se pokocháte cizokrajným prostředím a řešíte environmentální hádanky, o chvíli později zase v nepřátelské základně podstupujete souboj za soubojem, za což jste pak zase odměněni téměř adventurním pobíháním po futuristickém městě,“ napsali jsme tehdy v naší recenzi a odměnili hru solidními 85 procenty.

Na rozdíl od předešlých her pak s její aktivací na tomto odkazu nemusíte až tak pospíchat, akce trvá po celý týden až do čtvrtka 11. ledna.