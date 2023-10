Nezapomeňte si zdarma přidat do knihovny hororovou sérii Evil Within

Rozdávání her zdarma není samozřejmě čirý altruismus, ale především reklamou. Epic Store se tím snaží přivábit nové zákazníky, někteří vydavatelé her pak zase upozornit na delší série, jejichž ostatní díly už si pak hráči musejí dokoupit. Tentokrát to však neplatí, fanoušci totiž v krátkém sledu dostali oba díly hororové série The Evil Within.

Ta je dílem legendárního Šindžiho Mikamiho, autora značky Resident Evil. A se slavnou zombie akcí toho má opravdu hodně společného, i zde jde o krutý boj o přežití, jen v poněkud abstraktnějším prostředí. Hlavní hrdina Sebastian Castellanos zde vstupuje do světa nočních můr, kde pátrá po osudu své ztracené dcery.

První díl rozdával Epic v předchozím týdnu, pokud si však pospíšíte, stále si ho můžete do knihovny přidat do 17:00 (odkaz), poté bude nahrazen dílem druhým. Ten je v mnohém podobný, dobře známý koncept ovšem obohacuje i o prvky otevřeného světa. „Výpravný a skvěle hratelný horor, který nadchne i příznivce her Silent Hill nebo Dead Space. Pro fanoušky žánru je to povinnost,“ napsali jsme v naší dobové recenzi s hodnocením 90 %.

Druhý díl je k dispozici do čtvrtka 2.listopadu (odkaz), poté bude nahrazen zase jinou hrou zdarma.