Prvním kouskem je povedená, dva roky stará zombie akce Dead Island 2, v níž nesourodá partička přeživších bojuje o přežití. Hra baví spoustou možností, jak zombíky sprovodit ze světa. Příběhová kampaň zabere něco přes dvacet hodin.

„Ve srovnání s mnohou konkurencí není Dead Island 2 tak sofistikovaný. Některé jiné projekty se tváří, že jsou něčím víc než jen mlýnkem na maso pro nemrtvé. Dead Island 2 naopak hrdě prezentuje to, že je jeho cílem nechat hráče se vyřádit skrze likvidování zombíků,“ napsali jsme v recenzi Dead Island 2 na Bonuswebu.

Ani druhá hra není určena dětem, byť pochází od zkušeného českého studia Amanita Design, která má na svém kontě Machinarium, Pilgrims či Chuchel. Zdarma si můžete stáhnout hororovou adventuru Happy Game. Ta pojednává o chlapci, kterého postihla série nočních můr. A všechny si postupně prožijete spolu s ním. Je to fajn jednohubka, za zhruba dvě hodinky budete mít hotovo.

„Ve výsledku Happy Game zanechá správně mrazivý dojem. První horor se zkrátka Amanitě vydařil a vzkazuji, že s žánrovými experimenty může směle pokračovat,“ napsali jsme v recenzi na Happy Game na Bonuswebu.

Kde stáhnout? Dead Island 2 naleznete na Epic Store zde a Happy Game zde. Jakmile si je zařadíte do své digitální knihovny, zůstanou vaše. Stihnout to ovšem musíte do čtvrtka 22. května do 17:00.