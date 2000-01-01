Ubisoft rozdává u příležitosti 25. výročí značky Ghost Recon díl Ghost Recon: Future Solider z roku 2012, avšak pouze skrze svoji vlastní platformu Ubisoft Connect. Titul můžete získat do 13. srpna do 19:00.
Autor: Ubisoft
„Taktika je v novém Ghost Reconu jasně na ústupu, ale pořád hraje důležitou roli. Postup by měl být pokaždé kradmý, hra má ostatně jeden z nejlepších krycích systémů, jaké jsme měli tu čest okusit,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Ubisoft
Moonlighter je nezávislé akční RPG, kdy v noci vyrážíte rabovat kobky a přes den prodáváte získané věci.
Autor: Digital Sun
Moonlighter je dočasně zdarma na Steamu u příležitosti oznámení, že druhý díl Moonlighter 2: The Endless Vault opustí 2. září předběžný přístup. Se zařazením jedničky však neotálejte dlouho, zdarma je jen do 9. srpna do 19:00.
Autor: Digital Sun
Epic Store tento týden opět rozdává dvě dobře hodnocené hry. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské volby, v druhé musí dva hráči spolupracovat při překonávání překážek ve středověkem hradu.
Autor: Hiding Spot
Beacon Pines je roztomilé a zároveň strašidelné dobrodružství odehrávající se v tajemné knize. Ve starém skladu se děje něco podivného a zdá se, že si toho všimnou jen Luka a jeho přátelé.
Autor: Hiding Spot
Herní svět neobývají lidé, ale antropomorfní zvířata. Náplň spočívá v prozkoumávání různých míst, minihrách a dialozích s obyvateli města. Hlavní hrdina postupně sbírá různé přívěsky se slovy.
Autor: Hiding Spot
Hlavním mechanismem jsou události s knížkou, do níž hráč pomocí získaných přívěsků doplňuje slova. Hra má spoustu konců, většina je však neuspokojivá. Lze se však vracet a slova měnit, čímž dojde i k přepsání příběhu.
Autor: Hiding Spot
Beacon Pines je na Epic Store zdarma do 13. srpna do 17:00. Jakmile si hru zařadíte do své knihovny, budete ji moci hrát i po skončení akce.
Autor: Hiding Spot
We Were Here Together je naproti tomu kooperativní hra pro dva hráče. Vyžaduje, aby každý hrál na svém počítači a měl mikrofon.
Autor: Total Mayhem Games
Dobrodružství začíná vystřelenou nouzovou světlicí a voláním o pomoc. Vaši antarktičtí spolubadatelé jsou v nesnázích a vy dva, kteří jste zůstali v základním táboře, musíte spolupracovat a vydat se na záchrannou misi.
Autor: Total Mayhem Games
Každý hráč má vysílačku, přes kterou popisuje, co vidí. Právě tímto způsobem jsou navržené hádanky. Cílem je projít tajemným středověkým hradem, zdolat jeho nástrahy a zachránit své kolegy.
Autor: Total Mayhem Games
Právě v tom, že ani jeden hráč nemá všechny informace, a je tedy třeba komunikovat, spočívá největší zábava. Je však pravda, že role nejsou úplně rovnoměrně rozloženy, většina práce leží na jednom z hráčů.
Autor: Total Mayhem Games
Odezva hráčů je přesto pozitivní. We Were Here Together si můžete zařadit do své knihovny na Epicu do 13. srpna do 17:00.
Autor: Total Mayhem Games
Přímé odkazy naleznete po zavření této galerie, dále následují další obrázky z obou her.
Autor: Hiding Spot
Beacon Pines
Autor: Hiding Spot
Beacon Pines
Autor: Hiding Spot
Beacon Pines
Autor: Hiding Spot
Beacon Pines
Autor: Hiding Spot
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
We Were Here Together
Autor: Total Mayhem Games
Ghost Recon Future Soldier
Autor: Ubisoft
Ghost Recon Future Soldier
Autor: Ubisoft
Ghost Recon Future Soldier
Autor: Ubisoft
Ghost Recon Future Soldier
Autor: Ubisoft
Ghost Recon Future Soldier
Autor: Ubisoft
Ghost Recon Future Soldier
Autor: Ubisoft
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun
Moonlighter
Autor: Digital Sun