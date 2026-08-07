Kde stahovat
- Beacon Pines (do 13. srpna do 17:00, Epic Store)
- We Were Here Together (do 13. srpna do 17:00, Epic Store)
- Ghost Recon Future Soldier (do 13. srpna do 19:00, Ubisoft Connect)
- Moonlighter (do 9. srpna do 19:00, Steam)
„Ghost Recon stejně jako většina stálých videoherních sérií prošel úpravami, aby se dobře hrál masám. Taktičtěji zaměření hráči mohou být pořádně zhnuseni, ale pokud se nebudeme ohlížet zpět na předchozí díly, máme před sebou pořád povedenou a zábavnou videohru, která toho nenabízí zas tak málo,“ napsali jsme v dobové recenzi na Ghost Recon: Future Soldier.
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