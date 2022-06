Stahujte zdarma deskovku podle Hry o trůny a simulátor automechanika

V posledních dnech tempo rozdávání her zdarma významně narostlo, když se k zavedenému Epic Storu přidal i obchod GOG. Pokud vás však tento systém distribuce ještě nepřestal bavit, můžeme pokračovat, ostatně do digitálních knihoven se toho vejde spousta.

První dnešní hrou zdarma je virtuální adaptace klasické deskové hry podle románové série Hra o trůny. Neobsahuje tedy známé tváře ze seriálu od HBO, jinak v ní však najdete vše, proč lidé tuto značku milují, ať už jde o pořádné bitvy nebo politické pletichaření.

A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition

To Car Mechanic Simulator je mnohem přízemnější, o to však pro mnohé lákavější. Název hry je dostatečně popisný, abyste měli představu o tom, co ve hře budete dělat. Jde sice o starší ročník, nicméně fanoušci se shodují, že jde o jeden z těch nejpovedenějších, zároveň ani nemá přehnané nároky na hardware. Mimochodem na Steamu má hodnocení 90 % a prodává se stále za více než 500 Kč.

Car Mechanic Simulator 2018

Obě hry si můžete vyzvednout v obchodě Epic Store (odkaz), poté vám zůstanou již napořád. Jen pozor, máte na to pouze týden, poté budou zase nahrazeny jinými hrami.