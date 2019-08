Nenechte si ujít luxusní plošinovky Inside a Celeste zcela zdarma

S příchodem třetího rozměru do her mnozí předpovídali, že klasickým 2D plošinovkám odzvonilo. Naštěstí se ukázalo, že šlo o zbytečné strašení a arkádovým hrám se daří i v dnešní době. A to především díky nezávislé scéně. Jestli by vás zajímalo, jak dnes vypadá naprostá špička tohoto žánru, nemusíte za to nyní dát ani korunu. Epic se totiž v rámci propagace svého digitálního obchodu zase jednou plácnul přes kapsu a všem, kdo se u něj zaregistrují, nabízí Inside a Celeste zdarma.

Inside z roku 2016 (naše recenze) je druhá hra od tvůrců geniálního Limba, se kterým má mnoho shodných znaků. Především tedy atmosférickou černobílou grafiku a složité hádanky. Také se v ní hodně umírá. Na rozdíl od snového Limba však obsahuje i cosi jako příběh, i když vyprávěný beze slov. A také má jedno z nejvíce „WTF“ zakončení, jaké jsem kdy ve hře viděl. No vážně, už jen kvůli posledním dvaceti minutám se vyplatí si tuto zhruba tříhodinovou záležitost zahrát.

To loňská Celeste je v mnohém jiná, kvalitativně je však možná ještě lepší. Může se pochlubit řadou prestižních ocenění, mimo jiné za nejlepší nezávislou hrou na Game Awards 2018 nebo cenou diváků na Independent Games Festival (kde mimochodem uspěl i český Chuchel). Pod pixelartovou grafikou se skrývá dojemný příběh o dívce Madeline, která se v rámci osobního rozvoje rozhodne vystoupat na obrovskou horu. Možná to nezní úplně lákavě, ale věřte, že díky dokonale vybalancované hratelnosti a fantastickému soundtracku jde o jeden z nejsilnějších zážitků loňského roku.

Obě hry si můžete aktivovat zdarma na tomto odkaze, máte na to celý týden, poté budou nahrazeny zase jinými.