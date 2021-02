Epic rozdává střílečku Rage 2, na aktivaci máte jen týden

Nebudeme vám nalhávat, že je Rage 2 zásadní peckou, kterou by byl hřích minout (viz naše recenze). Jestli však hledáte přímočarou zábavu, která vám poběží i na průměrných strojích, jde o ideální volbu.

Pokud jste nehráli první díl, vůbec to nevadí, dvojka s ním nemá mnoho společného. Ano, příběh se pořád odehrává v otevřeném světě, který připomíná postapokalyptického Šíleného Maxe, autoři však tentokrát ani nepředstírají, že byste ho snad měli brát vážně.

V jádru jde o ryzí střílečku, která má skvěle zpracovaný model střelby, likvidovat zástupy hloupých nepřátel se jen tak neomrzí. Mezi jednotlivými misemi se přesouváte pomocí auta a kdo chce, může se pustit do plnění některé z mnoha desítek nepovinných misí. Naštěstí je to ryze dobrovolné a komu se generické úkoly zajídají, může se soustředit jen na ty, co posunují děj k předvídatelnému konci.

Hlavní kampaň je kraťoučká a dá se dohrát za přibližně sedm hodin i na těžší obtížnost, což ze hry dělá ideální jednohubku na víkend. Za nula peněz není o čem přemýšlet, i kdybyste si ji měli jen přidat do knihovny na později, až budete potřebovat upustit páru.

Hru si můžete zdarma aktivovat na tomto odkazu, poté už vám v knihovně zůstane napořád. Máte na to ovšem jen týden, 25. února bude nahrazena jiným titulem.