Stahujte další pecky zdarma, Epic rozdává sci-fi Prey a vikinský Jotun

Po dvou slabších týdnech o sobě opět dává vědět digitální obchod Epic Store, svým zákazníkům totiž rozdává rovnou dvě povedené hry. Tou lákavější z nich je povedená vesmírná akce Prey od autorů série Dishonored. S ní toho Prey má mnohé společného, především vynikající návrh úrovní a svobodu k tomu, jak přistoupit k řešení připraveným překážek.

Příběh je zasazen do alternativní budoucnosti, která nastala, když John F. Kennedy přežil atentát. Odehrává se na vesmírné stanici Talos – I zamořené po nepovedených vědeckých pokusech vražednou mimozemskou rasou zvanou Typhon. Vy jste Morgan Yu (pohlaví si můžete na začátku zvolit, ale moc na něm nezáleží), jeden z vedoucích pracovníků vědeckého týmu trpící částečnou ztrátou vzpomínek. Vaším úkolem je zjistit, co se na stanici vlastně stalo a jak tomu učinit přítrž. Jediným spojencem vám bude hlas tajemného pana Ledna (January), který vám přes vysílačku zadává úkoly.

Jen pozor, na vyšší obtížnosti je hra ke konci opravdu tuhá, a to i kvůli donekonečna se obnovujícím nepřátelům (více viz naše recenze).

Druhou hrou zdarma je vikinská akce Jotun, která vznikla v roce 2015 díky úspěšné crowdfundingové kampani a navzdory svému stáří vypadá dodnes skvěle. Na Metacriticu má slušné hodnocení 79 %, lidé ji popisují jako kombinaci Banner Sagy a Dark Souls. Jedno dohrání zabere zhruba 10 hodin, jde tak o ideální rychlovku na nastávající víkend. Pokud si ovšem přidáváte hry z Epicu pravidelně, už ji nejspíše ve své knihovně máte.

Obě hry si můžete přidat do svých knihoven z obchodu Epic Store (odkaz), poté vám už zůstanou napořád. Jen pozor, máte na to čas jen do 19. května, poté bude nabídka zase vyměněna za jiné hry.