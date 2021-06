Zpříjemněte si víkend hrami zdarma. V nabídce je vaření s kamarády i závody

Podle předpovědí má být o tomto víkendu takové vedro, že by mohl dlouhodobý pobyt na sluníčku být až škodlivý. Alespoň na chvíli byste se proto měli schovat do stínu a příliš se nenamáhat. Jelikož jsou tropické teploty náročné samy o sobě, nabídneme vám dnes spíše odlehčené tituly, se kterými si užijete spousty zábavy i bez složitého přemýšlení.



Obchod GOG rozdává povedenou automobilovou hru Absolute Drift, v níž se musíte snažit prosmykovat skrze improvizované trati s japonskou tematikou. Hlavním tahákem je okouzlující technické zpracování dokazující, že méně je někdy více. Nenechte se ovšem zmást, oku lahodící slupka skrývá pořádně náročnou výzvu. Těšit se můžete na 6 aut, 34 tratí a dvě hodiny vyklidněného drum & bassového soundtracku. O kvalitách hry nejlépe svědčí 94 % hodnocení od uživatelů Steamu. Odkaz na stažení najdete tady, na aktivaci máte čas jen do pátku 19. června, tak příliš neotálejte.

Pokud máte po ruce partu přátel, je Overcooked 2 naprosto ideálním způsobem trávení času. V této kooperativní akci máte za úkol společnými silami připravovat pokrmy v časovém presu. Nečekejte žádnou foodie snobárnu, hra je silně stylizovaná a v roli kuchařů figurují roztomilá zvířátka. Overcooked lze hrát až ve čtyřech hráčích na jedné obrazovce, každý bude potřebovat svůj vlastní ovladač. Hra je ke stažení na Epicu (odkaz) až do čtvrtka 24. června. A když už tam budete, přidejte si do knihovny i pixelartovou řežbu Hell Is Other Demons (odkaz).