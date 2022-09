Stáhněte si zdarma vynikající herní adaptaci deskovky Gloomhaven

Gloomhaven je jednou z nejlépe hodnocených a oceňovaných deskovek posledních let. Epické dobrodružství se prodává v tak obrovité krabici, že na ni pomalu potřebujete stěhováky. I z toho důvodu loni vyšla poněkud praktičtější digitální verze. A je skvělá (viz naše recenze).

Digitální vezi Gloomhaven si můžete užít i v jednom hráči a vlbec to není špatné.

Tvůrci z Flaming Fowl Studios se opravdu vynasnažili maximálně přenést mimořádný zážitek z herního stolu do světa jedniček a nul. Čehož výsledkem je propracovaná kolová strategie zasazená spíš do komorních lokací rozdělených dále na hexová políčka. Strategie, která vám ve finále nezabere desítky, ale klidně stovky hodin. Většinu času přitom věnujete bojování v bezpočtu dungeonů, otevřených pro eventuálně opakovanou konfrontaci.

Gloomhaven Digital nabízí kooperativní vyžití až pro čtyři hráče, kteří z dostupných hrdinů formují odvážnou družinu, co se utká se zlem ohrožujícím velké přístavní město Gloomhaven a jeho především hornaté okolí. Ovšem můžete si to střihnout i v ryze sólovém vystoupení a není to vůbec špatné.

Hru si můžete zdarma aktivovat v obchodě Epic Store (odkaz), poté už vám zůstane v knihovně napořád. A když už tam budete, přidejte si i dinosauří survival ARK – pravidelní uživatelé Epic Store ho však už nejspíš dávno mají.

Ale pozor, akce trvá jen do 29. září, poté bude nabídka obměněna.