Stáhněte si zdarma povedenou adaptaci kultovního hororu Evil Dead

Tentokrát se digitální obchod Epic Store opět vytáhnul, Evil Dead je totiž sotva půl roku stará hra. A více než povedená , viz naše recenze, alespoň tedy pro fandy její filmové či seriálové předlohy.

Nudně řečeno je Evil Dead: The Game asymetrická multiplayerová akce. Tým čtyř hráčů se chopí rolí přeživších, jeden se jim postaví jako Kandarianský démon a posílá proti nim pekelné armády. Ne, není to zrovna vrchol originality, na podobných principech už fungují například hry jako Dead by Daylight, Friday the 13th: The Game nebo Predator: Hunting Grounds, to ovšem nic nemění na tom, že když se sejde parta kamarádů, je to skvělá zábava.

Ano, je zde i mód pro jednoho hráče, ale ten lze využít maximálně tak jako trénink na multiplayer, neobsahuje totiž žádnou příběhovou linku a kvůli absenci spoluhráčů je poměrně obtížný. Každopádně jelikož je hra aktuálně zdarma, snad nebude potíž nějaké spoluhráče najít.

Evil Dead: The Game si můžete stáhnout a aktivovat na stránkách obchodu Epic Store (odkaz), poté vám zůstane v knihovně napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do 24. listopadu, poté bude v nabídce nahrazena k jinou.