Vyzvedněte si zdarma Cities: Skylines, nástupce legendárního Sim City

Cities: Skylines už v minulosti zadarmo několikrát byly, to ale nijak nesnižuje jejich hodnotu. Ta hra je prostě skvělá, a pokud už vás nudí věčné zabíjení, ničení a nátlak, jaké známe z většiny ostatních her, jen těžko byste hledali lepší alternativu.

„Cities: Skylines chtějí být hrou, která vás nebude zbytečně stresovat. Chtějí vám dopřát absolutní volnost a příliš vás u toho netrápit… poskytují obrovské možnosti pro využití vaší kreativity a naplní vás prostou radostí z budování virtuálního města snů,“ psal před šesti lety v naší recenzi Honza Kouba a platí to dodnes. Co víc, Cities: Skylines od té doby dostaly několik zásadních přídavků, které je ještě dále vylepšují.

Za ty v souhrnu můžete utratit víc, než by stála základní hra, ale tou dobou už budete dávno vědět, jestli se tato investice vyplatí. I se základní verzí, kterou aktuálně Epic Store rozdává, si totiž užijete desítky, ne-li stovky hodin kreativní zábavy.

Cities: Skylines si můžete stáhnout zdarma v obchodě Epic Store (odkaz), ale pozor, máte na to čas jen do čtvrtka 17. března. Poté bude hra nahrazena hororem In Sound Mind.