Jak si dříve hráli počítačoví nerdi na doktora? Zkuste zdarma klasiku Biing

Ne, nebudeme vám nic nalhávat, bezmála 30 let stará hra Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels rozhodně nepatří mezi herní klenoty, jejichž vyzkoušení by vám ještě dnes nějak obohatilo život. Už ve své době totiž sbírala sotva průměrná hodnocení, později ji magazín PCGamer zařadil do své nechvalné rubriky Crapshoot, ve které se vysmíval bizarním herním reliktům z devadesátých let.

Mimo provozu nemocnice tu můžete hrát i golf.

Jenže o kvality v tomto případě nejde, význam hry je spíše historický, je to totiž jedna z prvních „vysokorozpočtových“ erotických her vůbec (viz náš článek). Zjednodušeně jí můžeme pospat jako Theme Hospital pro dospělé. Stáváte se ředitelem soukromé nemocnice a musíte se starat o její bezproblémový chod, což spočívá mimo jiné v najímání zaměstnanců, nakupování léků a vybavení, nebo jednání se zdravotními pojišťovnami. Jo a také jako správný manažer musíte hrát v celkem slušně zpracované minihře golf.

Aby to celé nebyla jen nuda plná tabulek a grafů, opepřili němečtí vývojáři hratelnost nezapomenutelnou vizuální stylizací, připomínající zlatou éru časopisu Nei Report. Všechny ženy zde mají obrovská poprsí, za to na délce sukní se přísně šetřilo. Oproti tomu pánové zase vesměs vypadají jako chlípní starci, kterým i při operaci bez anestezie září oči blahem a vytéká slina z koutku.

Co vám budu zbytečně povídat, když si hru můžete vyzkoušet sami a to navíc zdarma. Jen se musíte do 15:00 přihlásit na digitální obchod s hrami GOG a přidat si jí do knihovny (odkaz), kde vám zůstane už napořád. Mimochodem k tomu dostanete i druhý díl zhruba stejných kvalit, který je ovšem k dispozici pouze v němčině.