Humble Bundle rozdává skvělou strategii Age of Wonders 3. Ale neotálejte

Kdyby vám ani to nestačilo jako důkaz jejích kvalit, vězte, že se na vývoji hry finančně podílel i Markus Persson, autor hyperúspěšného Minecraftu. Tvůrci se ocitli v krizi a jemu by bylo líto, kdyby další díl této povedené série tahových strategických her nevznikl.



Age of Wonders 3 je na první pohled podobná sérii Heroes of Might and Magic. Rozdíly jsou přesto poměrně značné: v Age of Wonders 3 není tak zdůrazňován mikromanagement, jehož místo naopak zabírá globální rovina ne nepodobná Civilizaci.

K aktivaci hry stačí mít založené účty na Steamu a Humble Store. Poté na tomto odkaze stačí kliknout na veliké zelené tlačítko „Get the Game“ a voilà, vaše knihovnička her, které byste si hrozně rádi zahráli, ale bohužel na to zrovna teď nemáte čas, je zase o jeden titul bohatší. Jen pozor, máte na to čas jen do sobotní půlnoci.

Mimochodem značka Age of Wonders se letos rozroste o sci-fi odbočku Planetfall, jak si můžete přečíst v našem loňském článku.