Dvě hry zdarma: bojujte na motorkách a zachraňuje životy na tísňové lince

Ondřej Zach
Epic Store opět rozdává hned dvě hry zdarma. Road Redemption láká na jízdu na motorce okořeněnou souboji, zatímco v 112 Operator se hráči stanou operátory tísňové linky.
Road Redemption

Road Redemption | foto: Redemption Road

21 fotografií

Obě hry jsou dostupné zdarma do čtvrtka 14. srpna do 17:00. Jakmile si je zařadíte do své digitální knihovny na Epicu, zůstanou vaše.

Road Redemption je duchovní nástupce dnes již zapomenuté hry Road Rash. Odehrává se v postapokalyptickém světě, v němž se hráči stávají šéfem motorkářského gangu. Sází na akční hratelnost, kdy je jízda na motorce rozšířena o kopy, údery, bloky a útoky pomocí rozličných předmětů, například baseballové pálky. Styl hraní si lze částečně přizpůsobit pomocí stromu dovedností.

Road Redemption

Road Redemption

„Ano, fyzika je trochu mimo, řízení je problematické a daleko od reality, zejména při nízké rychlosti, ale to mi nevadí. A vám by to také nemělo vadit. Je to typické pro hry tohoto žánru. Pro mě je to opravdová vzpomínka na hraní her v 80. a 90. letech,“ napsal jeden z uživatelů na Steamu.

Naproti tomu v 112 Operator se hráči stávají operátorem tísňové linky. Není to příběhovka, ale simulace, která klade důraz na rychlé rozhodování, správu zdrojů a samozřejmě zvládání krizových situací. A lze se v ní i ledasčemu přiučit. Recenze jsou vesměs pozitivní, byť hra je po čase repetitivní.

112 Operator

112 Operator

„Někdy musíte poslat nejbližší policejní hlídku, aby poskytla první pomoc, protože záchranáři jsou příliš daleko, proto je to tak zajímavé hrát,“ myslí si jeden z recenzentů hry na Steamu.

Vstoupit do diskuse
Témata: Epic Games Store

Dvě hry zdarma: bojujte na motorkách a zachraňuje životy na tísňové lince

