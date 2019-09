Excel jako herní platforma, lidé v něm vytvářejí neuvěřitelné věci

Microsoft Excel je něco jako lopata pro lidi z kanceláří. Pracovní nástroj moderní doby, jehož používání rozhodně nepřináší žádné potěšení. Najdeme ho nainstalovaný na většině firemních počítačů, takže se mu prakticky ani nedá vyhnout.

Snad i z tohoto důvodu se však našli kreativní lidé, kteří se možnosti tabulkového procesoru rozhodli využít i ve jménu zábavy. Věřte nebo ne, i něco tak nudného jako Excel lze použít na tvorbu zábavných her. Vedle číselných operací je totiž díky makrům a programovacímu jazyku VBA možné v Excelu vytvořit v podstatě cokoliv. Byť tedy s mnoha omezeními.

Monopoly v Excelu? Není problém.

Asi vás nepřekvapí, že jsou k dispozici excelové variace tradičních her, jako Sudoku nebo Monopoly. Přeci jen jde o statické hry, které se prakticky obejdou bez grafiky.

O dost komplikovanější je pak situace u Tetrisu nebo klasického „hada“, protože ty už jsou postavené na pohybu. Jak se však můžete přesvědčit třeba tady, i takové hry je možné rozjet prakticky bez kompromisů jako čistý .xls soubor o velikosti pár kilobytů.

EXLCOM je hra vytvořená v Excelu

To je ovšem stále jen špička ledovce, ve skutečnosti už v Excelu existují i nesmírně komplexní hry, srovnatelné s největšími klasikami 90. let. Tak třeba EXLCOM je v podstatě to samé jako XCOM, jen bez pokročilé grafiky. Zato obsahuje taktickou i strategickou mapu, příběh, automaticky generované prostředí, umělou inteligenci, automatické ukládání a mnoho dalších vymožeností (psali jsme tady). Vývoj přitom stále probíhá, už teď má přitom jeho kód více než 12 000 řádků. Zmínku si zaslouží i Arena.xlsm, plnohodnotné RPG s propracovanými souboji, sbíráním vybavení a levelováním. To vše v pár megabytech, spustitelné na každém kancelářskem PC i bez administrátorských práv.

Posledním majstrštykem, který obletěl minulý týden svět, je [CELL]IVIZATION, což je, jak už ostatně název napovídá, klon kultovní Civilization. Jeho funkce jsou zatím jen omezené, lze v podstatě jen prozkoumávat krajinu a vytvářet jednotky, nicméně vývoj je teprve na začátku.

I takto může vypadat část zdrojového kódu 3D enginu.

Díky pokročilému programovacímu jazyku VBA je v Excelu možné vytvořit porty starých klasik v podstatě ve formátu jedna ku jedné. Jenže tyto hry jsou pak spíše jen technickou zajímavostí a jde v podstatě pouze o jinou formu emulace, chybí jim ona kýžená kancelářská estetika, která by v nahodilých kolemjdoucích vyvolala dojem, že skutečně pracujete.

Mnohem větší machrovina je proto skutečný 3D engine vytvořený jen pomocí vzorců a podmíněného formátování. Ukázku, trochu nadneseně uloženou v souboru doom.xls si můžete vyzkoušet tady.

A abyste náhodou nestihli vypadnout z úžasu, kdosi dokonce v Excelu dokázal vytvořit realtime simulaci ray tracingu. Ano, to je ta technologie, na které nVidia postavila propagaci své poslední řady grafických karet. Jasně, ukázka běhá jen v cca v 1FPS, ale důležité je, že to jde.

A to je vlastně hlavní smysl celého tohoto herního segmentu. Více než lidi skutečně pobavit je to touha ukázat, čeho všeho jsou šikovní programátoři schopní.